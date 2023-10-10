DEAŞ'a Yönelik Operasyon! 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 5 şüphelinin DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Diğer şahısların yakalanması çalışması sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında MASAK raporlarının analiz edilmesi sonucu terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı ve topladığı belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir, İstanbul, Konya ile Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı