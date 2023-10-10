DEAŞ'a Yönelik Operasyon! 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 5 şüphelinin DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Diğer şahısların yakalanması çalışması sürüyor.

DEAŞ'a Yönelik Operasyon! 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında MASAK raporlarının analiz edilmesi sonucu terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı ve topladığı belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir, İstanbul, Konya ile Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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