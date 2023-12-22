DEM Parti Öcalan'a Özgürlük İstedi! Meclis'ten Tecrit Kaldırılsın Çağrısı Yaptı

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis kürsüsünde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. Genel Kurul'da konuşan Aslan, Öcalan'ın cezaevinde tecrit koşulları altında olduğunu öne sürdü.

DEM Parti Öcalan'a Özgürlük İstedi! Meclis'ten Tecrit Kaldırılsın Çağrısı Yaptı
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PKK, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis kürsüsünden PKK'nın İmralı Cezaevi'ndeki lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında konuşan DEM Parti Milletvekili, Öcalan'a cezaevinde tecrit uygulandığını öne sürdü. Aslan, "Serbest bırakılması için hepimize sorumluluk düşüyor" dedi.

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