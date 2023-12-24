DEM Partili İlçe Eşbaşkanı Tutuklandı! Ömer Emen Terör Örgütü Üyeliğinden Cezaevine Gönderildi

Batman'da, DEM Parti Kozluk Eşbaşkanı Ömer Emen tutuklandı. Emen, “terör örgüt üyeliği"nden cezaevine gönderildi.

DEM Partili İlçe Eşbaşkanı Tutuklandı! Ömer Emen Terör Örgütü Üyeliğinden Cezaevine Gönderildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkartılan Kozluk DEM Parti Eş başkanı Ömer Emen, operasyonla yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Emen, buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'ya SEGBİS ile bağlanan Emen, “terör örgüt üyeliği"nden tutuklandı.

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