DEM Parti'nin Esenyurt mitinginde Abdullah Öcalan posteri

PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü’nün, İstanbul Esenyurt Meydanı’nda gerçekleştirdiği "Özgürlük ve Demokrasi Mitingi” coşkulu bir şekilde devam ediyor. Her kesimden onbinlerce kişinin katıldığı alanda sık sık "Bijî Serok Apo” sloganı atıldı. Ayrıca terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açıldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık Kandil'in müdahalelerine sahne oldu.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler aday gösterildi.

ÖCALAN POSTERLERİ AÇILDI

Esenyurt Meydanı'nda DEM Parti mitingi için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri açıp "Biji serok Apo" sloganları attı.