FETÖ üyesinin başvurusunda ihlal kararı

Yüksek Mahkeme, söz konusu formun, mahkûmiyet kararı kesinleşmeden düzenlendiğini belirtti. FETÖ üyeliğine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan İ.K. hakkında bu suçtan ceza davası açıldı. İ.K., Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 16 Ocak 2018 tarihli kararıyla 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. İ.K.'nın istinaf talebini Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi 29 Mayıs 2019 tarihli kararıyla reddetti. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi 10 Aralık 2020 tarihli kararıyla İ.K. hakkındaki hükmü düzelterek onadı ve karar kesinleşti.

'AKTİF ÖRGÜT ÜYESİ' ŞEKLİNDE FORM DÜZENLENDİ

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle hükümözlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu sırada İ.K. hakkında 5 Şubat 2019 tarihli "Hükümlü ve Tutuklu Bilgi Formu" düzenlendi. Bu formun "Örgütlü Suçlardan Yargılananların Bağlı Oldukları Örgüt Adı ve Konumları" başlıklı 26. maddesinde İ.K.'ya ilişkin olarak, "Sağ Terör Örgütü, FETÖ/PDY ve Aktif Örgüt Üyesi" ibareleri kullanıldı. İ.K. verdiği dilekçeyle Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığından hakkındaki aktif örgüt üyesi nitelendirmesinin kaldırılmasını talep etti. İ.K.'nın bu talebi İdare ve Gözlem Kurulunun 16 Haziran 2020 tarihli kararıyla reddedildi. İ.K. da 4 Ağustos 2020'de Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

AYM’NİN GEREKÇESİ

Başvuruyu inceleyen AYM İkinci Bölümü, masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar verdi. Kararda şöyle denildi: