Deniz Harp Okulu 250 Yaşında! İşte Genç Bahriyelilerin Kapsamlı Eğitimi

İstanbul Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulu basın mensuplarına açıldı. Genç Harbiyelilerin "dosta güven düşmana korku veren" eğitim aşamalarını görüntüledik.

1937 yılından günümüze kadar 11 bin 832 Deniz Subayı mezun oldu. Deniz Harp Okulu'nun müzesinde okuldan mezun olan ünlü isimler de var.

Atatürk’ün manevi mirası M/Y SAVARONA'nın yeniden hizmete alınma kapsamında planlanan bakım-tutum faaliyetleri maksadıyla 19 Eylül 2023 tarihinde MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda havuz onarımına alındığı bilgisi de basınla paylaşıldı.