Depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Deprem bölgesindeki okulların 8'inci sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler için ek kontenjanlar açılacak. Konuyla ilgili müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Düzenleme ile ilgili detaylar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrenciler çin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede öğrenciler için ek kontenjan düzenlemesini duyurdu.
Tercih sürecinin 3 Temmuz Pazartesini günü başlayacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrencilerin mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldıklarını açıkladı.
HER ŞUBE İÇİN 2 EK KONTENJAN AÇILIYOR
Depremzede öğrenciler için ek kontenjan düzenlemesi hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
- Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.
Erdoğan, düzenleme ile ilgili detayların Milli Eğitim Bakanlığının 26 Haziran Pazartesi günü yayımlayacağı kılavuzda yer alacağını duyurdu.
Erdoğan açıklamasının sonunda başta depremden etkilenenler olmak üzere tüm öğrencilere hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diledi.
23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 25, 2023
3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.…