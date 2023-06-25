Depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrenciler çin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede öğrenciler için ek kontenjan düzenlemesini duyurdu.

Tercih sürecinin 3 Temmuz Pazartesini günü başlayacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrencilerin mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldıklarını açıkladı.

HER ŞUBE İÇİN 2 EK KONTENJAN AÇILIYOR

Depremzede öğrenciler için ek kontenjan düzenlemesi hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

- Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

Erdoğan, düzenleme ile ilgili detayların Milli Eğitim Bakanlığının 26 Haziran Pazartesi günü yayımlayacağı kılavuzda yer alacağını duyurdu.

Erdoğan açıklamasının sonunda başta depremden etkilenenler olmak üzere tüm öğrencilere hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diledi.