DEVA Parti'li Esen'den MESEM açıklaması! "Uluslararası standartlara sahip olmalı"

Elif Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin 2022 raporlarına göre Türkiye'de en az 2 milyon çocuk işçi bulunduğunu ve bu sayının yaz aylarında 5 milyona kadar çıkabildiğini söyledi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 2013-2023 yıllarını kapsayan "Çocuk İş Cinayetleri" raporuna göre en fazla çocuk işçi ölümünün yüzde 57 ile tarım/orman iş kolunda yaşandığını, 10 yıl içinde toplam 671 çocuğun "iş cinayetlerinde" yaşamını yitirdiğini anlatan Esen, yaşamını yitiren çocuk işçilerin 79'unun göçmen olduğunu bildirdi.

Elif Esen, "Yaşamını yitiren 234 çocuk 0-14 yaş arasıyken, 437 çocuk 15-17 yaş arası. Yani 10 yıl içinde iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 437 çocuk, Türkiye'deki İş Kanunu'na göre 'çocuk işçi' sayılmıyor." ifadelerini kullandı.

DEVA Parti'li Esen, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk 6 ayında MESEM'ler aracılığıyla işyerlerinde çalıştırılan 8 çocuğun hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Kalkınan bir ülkenin geleceğine en önemli katkıyı, iyi ve doğru kriterlerle dizayn edilmiş, çocuk haklarını gözeten bir mesleki eğitim sisteminin sağlayacağına gönülden inanıyorum. MESEM'lerin hızla, çocukları hem koruyan hem de meslek kazandıran, uluslararası standartlara sahip bir yapıya kavuşması şarttır." diye konuştu.

"Çocuk bakanlığı" kurulması gerektiğini de belirten Esen, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlu olacağı günlerin yaşanması" temennisinde bulundu.