Devlet Bahçeli'den Şeyh Said Bulvarı Tepkisi! "Diyarbakırlı Vatandaşlarımıza Hakarettir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da bir bulvara "Şeyh Said" isminin verilmesiyle başlayan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Partisinin Ankara'da düzenlediği il başkanları toplantısında konuşan Bahçeli, Şehy Said'in vatan haini olduğunu belirtti. Bahçeli, "Şeyh Said'in isminin Diyarbakır'da bir bulvara verilmesi Diyarbakırlı vatandaşlara hakarettir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Yerel Seçim Açıklaması

Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "AK Parti ile çözemeyecekleri mesele olmadığını" söyledi. Bahçeli, "31 Mart 2024 seçimlerinde istikrarın devamı boynumuzun borcudur" diyerek, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında devam edeceklerini ifade etmiş oldu.

Bahçeli'nin gündeminde kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yurt dışında olması da vardı. Bahçeli, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türk adeletinin önünde hesap vermekle yükümlü olduğunu" ifade etti.