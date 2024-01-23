Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıda, Rusya ve Katar öncülüğündeki ülkelerin Güvenlik Konseyi'ne Filistin için çözüm önerisi sunması öngörülüyor.

Rusya, uzun bir arada sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına ilk kez katılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Hakan Fidan, New York’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İki ülke heyetlerinin de katıldığı görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.