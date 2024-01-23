Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Bİrleşik Devletleri'ne gitti. Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısına katılacak. Bakan Fidan, New York’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de
Son Güncelleme:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıda, Rusya ve Katar öncülüğündeki ülkelerin Güvenlik Konseyi'ne Filistin için çözüm önerisi sunması öngörülüyor.

Rusya, uzun bir arada sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına ilk kez katılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Hakan Fidan, New York’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İki ülke heyetlerinin de katıldığı görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

İzmir'de FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındıİzmir'de FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındıYurt
# hakan fidan # abd
Çok Okunanlar
Emekli maaşı farkları yattı mı? Farklar en zaman hesaplara yatırılacak?
Emekli maaşı farkları yattı mı? Farklar en zaman hesaplara yatırılacak?
Ayak parmağınıza göre o ırktan geliyorsunuz! DNA testine gerek yok...
Ayak parmağınıza göre o ırktan geliyorsunuz! DNA testine gerek yok...
Tüm dünya litrelerce içiyor! Magnezyuma, minerale ve kalsiyuma doyuruyor!
Tüm dünya litrelerce içiyor! Magnezyuma, minerale ve kalsiyuma doyuruyor!
Hastalıklara iyi geliyor, bağırsakları çatır çatır çalıştırıyor!
Hastalıklara iyi geliyor, bağırsakları çatır çatır çalıştırıyor!
23 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
23 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar İsveç NATO'ya Girerse Türkiye Ne Kaybeder? | Çağdaş Cengiz İsveç NATO'ya Girerse Türkiye Ne Kaybeder? | Çağdaş Cengiz Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber hastalığı gündem oldu! Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber hastalığı gündem oldu!