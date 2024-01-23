İzmir'de FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde FETÖ'ye karşı kararlı mücadele sürüyor. Son olarak İzmir'de FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

İzmir'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturmalar kapsamında, haklarında örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, kapatılan Bank Asya artan hesap kaydı ve örgüt yöneticileriyle irtibat tespit edilen zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3 puan arıyorBeşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3 puan arıyorSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # fetö # soruşturma # operasyon
Çok Okunanlar
Emekli maaşı farkları yattı mı? Farklar en zaman hesaplara yatırılacak?
Emekli maaşı farkları yattı mı? Farklar en zaman hesaplara yatırılacak?
Ayak parmağınıza göre o ırktan geliyorsunuz! DNA testine gerek yok...
Ayak parmağınıza göre o ırktan geliyorsunuz! DNA testine gerek yok...
Tüm dünya litrelerce içiyor! Magnezyuma, minerale ve kalsiyuma doyuruyor!
Tüm dünya litrelerce içiyor! Magnezyuma, minerale ve kalsiyuma doyuruyor!
Hastalıklara iyi geliyor, bağırsakları çatır çatır çalıştırıyor!
Hastalıklara iyi geliyor, bağırsakları çatır çatır çalıştırıyor!
23 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
23 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yla görüştü │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yla görüştü │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Merve Şevval Elmas kimdir? Merve Şevval Elmas kimdir?