İzmir'de FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde FETÖ'ye karşı kararlı mücadele sürüyor. Son olarak İzmir'de FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

İzmir'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturmalar kapsamında, haklarında örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, kapatılan Bank Asya artan hesap kaydı ve örgüt yöneticileriyle irtibat tespit edilen zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.