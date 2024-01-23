Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3 puan arıyor

Trendyol Süper Lig'de heyecan 22. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Ligdeki son maçında Pendikspor karşısında ağır bir mağlubiyet alan Beşiktaş, bugün sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

BEŞİKTAŞ 3 PUAN PEŞİNDE!

Beşiktaş, ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 35 puanla 4. sırada giren Beşiktaş, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olmuştu. Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 4-2 kazanmayı başarmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 FUTBOLCU EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Yukatel Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de yarınki maçta sahada olamayacak.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes ise Adana Demirspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular sarı kart görmeleri halinde 23. haftada EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

LİGDE 40. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Adana Demirspor, bu kulvarda 40. kez rakip olacak.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 39 müsabakanın 18'ini siyah-beyazlı takım, 9'unu Adana temsilcisi kazandı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 62 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 37 gol kaydetti.

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada sahadan sadece bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.