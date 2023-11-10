Diyanet'ten 10 Kasım Mesajı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı. Diyanet'ten yapılan paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle yâd ediyoruz" denildi. Diyanet'in paylaştığı mesaj şu şekilde:

- Kuruluşunun 100. yıl dönümüne eriştiğimiz Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Büyük fedakârlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. Onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek; devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır.