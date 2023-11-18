Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: "296 Kilogram Esrar Ele Geçirildi"

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 296 kilogram esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre...

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: "296 Kilogram Esrar Ele Geçirildi"
Diyarbakır'da 296 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Son Güncelleme:

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 186 kilogram toz ve 110 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kalaba Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 186 kilogram toz ve 110 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Meteoroloji'den 5 İlde ‘Kuvvetli Sağanak’ Uyarısı: "Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır"Meteoroloji'den 5 İlde ‘Kuvvetli Sağanak’ Uyarısı: "Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Diyarbakır # esrar # uyuşturucu # diyarbakır
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Öne Çıkanlar Büyük Fırtına Geliyor! Valilikten 'Sokağa Çıkmayın' Uyarısı Büyük Fırtına Geliyor! Valilikten 'Sokağa Çıkmayın' Uyarısı Elon Musk'tan İsrail Hamlesi! Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!