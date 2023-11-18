Meteoroloji'den 5 İlde ‘Kuvvetli Sağanak’ Uyarısı: "Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 5 il için “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışlarla birlikte...

Meteoroloji'den 5 İlde ‘Kuvvetli Sağanak’ Uyarısı: "Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır"
Meteoroloji 5 İlde ‘Kuvvetli Sağanak’ Uyarısı Verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 5 il için “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların olması tahmin edilmekte olduğu belirtildi.

Olumsuz Durumlara Karşı Dikkatli Olunmalı

Pazar ve pazartesi günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu bildirildi.

Balıkesir'de Sağanak Yağdı: "Mahsur Kalanlar İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı"Balıkesir'de Sağanak Yağdı: "Mahsur Kalanlar İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sağanak # meteoroloji
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Öne Çıkanlar Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Ve Enflasyon Tahmini! Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Ve Enflasyon Tahmini! Nermin Gelbal Gökduman Kimdir? Nermin Gelbal Gökduman Kimdir?