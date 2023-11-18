Balıkesir'de Sağanak Yağdı: "Mahsur Kalanlar İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı"

Balıkesir'de şiddetli yağışın ardından su dolan evde mahsur kalan kişiler ile köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altıeylül ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Savaştepe Caddesi'nde bulunan evin bodrum katını su bastı.

Evdeki Su Tahliye Edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan kişiler ile bir köpeği çıkarttı.

Daha sonra itfaiye, evdeki suyu tahliye etti.

Kurtarılan kişiler ile köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.