Fren Yerine Gaza Bastı Ancak Aydınlatma Direğine Çarparak Durabildi

Sivas-Ankara karayolu Toptancılar kavşağı yakınlarında sürücüsünün fren yerine gaza bastığı aracı yoldan çıkarak park halindeki diğer araçlara ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Elde edilen bilgiye göre...

Fren Yerine Gaza Bastı Ancak Aydınlatma Direğine Çarparak Durabildi
Fren Yerine Gaza Bastı Otomobil Yoldan Çıktı
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Sivas’ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil yoldan çıkıp park halindeki araçlara ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Edinilen bilgilere göre olay Sivas-Ankara karayolu Toptancılar kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.P. idaresindeki 58 ADC 764 plakalı Citroen marka otomobil seyir halindeyken trafik yoğunluğunu fark edince yavaşlayarak yan yola geçmek istedi. İddialara göre, sürücü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil ana yoldan çıkarak yol kenarındaki yeşil alanı geçip park halindeki iki araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerinde olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Direğin devrilmesi ihtimaline karşı kazaya karışan park halindeki iki araç olay yerinden başka bir tarafa çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas # araç # kaza
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