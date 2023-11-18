İstanbul'da Beklenen Yağış Tüm Kenti Etkisi Altına Aldı

İstanbul'da gece vakitlerinde başlayan sağanak yağış, tüm yurdu etkisi altına aldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları sebebiyle de Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferleri ve deniz otobüsleri iptal edildi. Ayrıca Pegasus ve THY’ın İstanbul'dan yapılacak 200'den fazla seferi de hava koşulları sebebiyle iptal oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün yaptığı açıklamadan sonra kentte beklenen sağanak yağış, gece saatlerinde başladı.

Sabah saatlerinden itibaren kentte etkisini artıran yağmur, yer yer sağanak şeklinde devam ediyor.

Sağanak sebebiyle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar vatandaşlar metro, metrobüs ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kentte, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ve bağlantı noktalarında ara sıra trafik yavaşladı.

Şehir Seferleri İptal Edildi

Öte yandan hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İptallerle ilgili Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi'ne uğraması ile Adalar-Beşiktaş ve Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

Yine İDO'nun sabah saatlerindeki bazı seferleri yapılamazken Kadıköy-Bursa arasında saat 11.35, 14.50 ve 18.35'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Ayrıca saat 12.00'deki Kadıköy-Bandırma, Bursa-Kadıköy ve Bursa-Kabataş, saat 15.30'daki Bandırma-Kadıköy, Bursa-Kadıköy, saat 17.15'teki Kabataş-Bursa, saat 10.00'daki Bursa-Kabataş, saat 18.15'teki Kabataş-Bursa, saat 18.30'daki Bursa-Kadıköy ile saat 19.00'daki Kadıköy-Bandırma seferleri de iptal oldu.

Uçaklara Sefer İptali Geldi

Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı seferler, hava muhalefeti sebebiyle yapılamadığı açıklandı.

THY ve Pegasus'tan yapılan açıklamalara göre, İstanbul'dan yapılacak 200'den fazla seferin iptal edildiği duyuruldu.

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı Yağış Sebebiyle Kapandı

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyurular neticesinde, "TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." denildi.

Sarıyer Ayazağa -Cendere Caddesinde biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Bazı araçlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Motosiklet sürücüleri ise kaldırımdan geçerek ilerledi.

Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Vidanjörlerle de su tahliye ediliyor.

Arnavutköy'de Araç Savruldu

Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde ilerleyen bir araç yoldaki su birikintisine girince savruldu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarparak ancak durabildi. O anlar arkadan gelen araçtaki kameraya yansıdı.

Zeytinburnu sahil yolunda ise su birikintisi sebebiyle 4 araç yolda mahsur kaldı.

Olayın yaşandığı bölgeye su tahliyesi için ekipler sevk edildi. Su tahliyesinin ardından araçlar yoldan çekildi.