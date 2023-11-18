Niğde'de Boykota Destek: "Ateşe Su Taşıyan Bir Karınca Misali, Elden Ne Gelirse"

İsrail’in Gazze saldırılarının ardından başlatılan boykot kararına Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir tüm personel ödemelerini TROY’a taşıyarak destek verdi.

Ateşe Su Taşıyan Bir Karınca Misali, Elden Ne Gelirse

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Belediyesi, personellerinin tüm ödemelerinin bundan sonra yerli ve milli ödeme sistemi TROY’la yapılması için karar aldıklarını duyurdu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden konu hakkında yapılan paylaşımda, “Üniversitemizdeki tüm personel ödemelerini ülkemizin milli ödeme sistemi TROY’a taşımak için girişimlere başladık. En kısa zamanda TROY karta geçiyoruz. Hayırlı olsun” denildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin ardından Niğde Belediyesi de ödemeleri TROY Ödeme sistemi ile yapacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Biz de TROY’a geçiyoruz. Mesai arkadaşlarımızın kullandığı banka kartlarında, Türkiye’nin Milli Ödeme Sistemi TROY Ödeme sistemine geçiyoruz. Ateşe su taşıyan bir karınca misali, elden ne gelirse” ifadeleri kullanıldı.