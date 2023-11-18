Çorlu'da Bir Araçta Tabanca Ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada tabanca ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesinde bir şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi. Şüpheli N.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.