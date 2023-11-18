Çorlu'da Bir Araçta Tabanca Ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bir şahsın aracında tabanca ele geçirildi. Yapılan aramada...

Çorlu'da Bir Araçta Tabanca Ele geçirildi
Tekirdağ'da Araçta Tabanca Ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada tabanca ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesinde bir şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi. Şüpheli N.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# tabanca # jandarma ekipleri # Çorlu
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