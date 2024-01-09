Doğu Perinçek: "Arap Düşmanlığı ABD ve İsrail Planıdır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'in sorularını yanıtladı.

"Arap Ve Afgan Düşmanlığının Arkasında MOSSAD Var"

Fatih Camisi’nde yaşanan bıçaklı saldırıya dair konuşan Perinçek, olayın direkt kışkırtma olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz belli olmadığını ancak bu olayın da Arap düşmanlığı mevzilerinden kullanıldığını ifade etti:

- Tek başına bir olay değil. Birkaç senedir Zafer Partisi’nin başını çektiği Meral Akşenerlerin başrol oyuncusu olarak gözüktüğü bir Arap düşmanlığı var. Hatta bazı kişiler bunu İslam düşmanlığına kadar götürülüyor. Bunların hepsi ABD ve İsrail tarafından kışkırtılan tertipler olarak gözüküyor. Türkiye’de Arap düşmanlığı devamlı işleniyor. İmamıza saldırıyı bir merkez tertiplememiş olabilir. Ancak bu çevreler olay olduktan sonra hemen Arap düşmanlığı mevzilerinden bu olayı kullanabiliyorlar. İnanan insanlarla, inançlara biraz yukarıdan bakan insanlar arasında bir gerginlik yaratılıyor. Bunun arkasında İsrail ve Mossad’ın olduğunu yıllardan beri biliyoruz. Arap ve Afgan düşmanlığının arkasında bu var.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Arap düşmanlığı ile gerginlik yaratılmak isteniyor. Bunların arkasında ABD ve İsrail olduğunu yıllardır biliyoruz.#canlı izlemek için tıklayınhttps://t.co/CKFN6HQ7UB pic.twitter.com/5S0JC1fYGz — Ulusal (@ulusalkanal) January 9, 2024

"Arap Düşmanlığı ABD ve İsrail Politikası"

Perinçek, Türkiye ile Arap dünyasının arasını açmanın ABD ve İsrail planı olduğuna çekti. Dıştaki bu girişimlerin içteki yansımasının laik - İslamcı kamplaşması yaratmak olduğunu vurguladı. Bu tertiplerden birinin geçtiğimiz günler Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan bir vatandaşa yapılan saldırı olduğunu söyledi. Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:

- Dışta Türkiye ile Arap dünyasının arasını açmak tamamen ABD ve İsrail’in politikası. İçeride de laiklerle İslamcılar arasında bir kamplaşma yaratmak istiyorlar. İki politika ABD ve İsrail’in. Şimdi belli başlı tertipler var. Yıllar önceki mitingi bugün yapılmış gibi göstermeye çalışanlar var. Onun üzerinden insanlar dolduruşa getirilmeye çalışılıyor.



"Şinciang Bölgesi'nde Olağanüstü Bir Kalkınma Var"

Karar gazetesinin attığı "Çin'deki Filistin" manşetinin bir kışkırtma olduğunu söyleyen Perinçek, Karar'ın Ahmet Davutoğlu'na yakın olduğunu ifade etti. Davutoğlu'nun başbakanlığı bırakırken ABD'li dergi Foreign Policy'in "Amerika Ankara'daki adamına kaybetti" diye manşet attığını hatırlatan Vatan Partisi Lideri konuta dair şunları söyledi:

- Sayın Davutoğlu’nun gazetesi Karar Amerikan’ın gazetesi olarak kalkıyor ÇHC’yi Amerika mevzisinden eleştiriyor. Ben dört kere Şinciang Bölgesine gittim. Ben bir vatansever olarak gerçekçi bir insan olarak bir milli devrimci halkçı eşitlikten yana bilimsel sosyalist bir arkadaşınız olarak yaptığım gözlemler hiçbir şekilde Çinlilerin orada soykırım uyguladığına dair bir işaret görmedim. Tersine olağanüstü bir kalkınma oradaki halkı hemen komşuları olan Orta Asya, Afganistan gibi coğrafyalarla karşılaştırabilirsiniz. Olağanüstü bir kalkınma var orada.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Davutoğlu'nun gazetesi Karar, Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı ABD mevzisinden haber yaptı. #canlı izlemek için tıklayınhttps://t.co/CKFN6HQ7UB pic.twitter.com/MAr8PAp1K5 — Ulusal (@ulusalkanal) January 9, 2024



Yeni Bir Yıl Değil Yeni Bir Çağ

Perinçek 2024'ün Türkiye ve dünya için yeni bir çağın başlangıcı olduğunu vurguladı:

- Türkiye öyle bir yere geldi ki 2024 Türkiye için yeni bir yıl değil, yeni bir çağ. Bu dönem Türkiye’nin İstiklal Savaşı’ndan sonraki en köklü dönüşümü olacak. Bu yalnız Türkiye’nin değil insanlığın yeni çağı. Atlantik efendilerinin dünyanın patronu benim dediği çağ bitti.