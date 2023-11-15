Doğu Perinçek: "Hakemlik Bir Hukuk Felaketidir"

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesine yaptığı suç duyurusu siyasetin gündeminde. İlk açıklamasında Yargıtay'ı destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonradan yaptığı "tarafsızlık" açıklamasını grup toplantısına da taşıdı.

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 "Bize hüküm vermek değil, hakem olmak düşer" diye konuşan Erdoğan çözüm olarak sivil Anayasa'ya dikkat çekti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise "Türk Hukukunda Hakemlik" kurumunun olmadığını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarını "Hukuk Felaketi" olarak tarif eden Perinçek Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi olmadığını açıkladı.

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesine yaptığı suç duyurusunun tartışmaları devam ediyor.

İlk başta Yargıtay'ın destekleyen açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hakemlik" çağrısına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun çözümü içinse yeni Anayasa'ya işaret etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Türk Hukukunda Hakemlik kurumunu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi olmadığını belirten Doğu Perinçek, Erdoğan'ın "Hakemlik" açıklamasını "Hukuk Felaketi" olarak niteledi.

Cumhuriyetin 100. Yılına Çzel Çalıştay: USMER Başkanı Şule Perinçek Çalıştayın Detaylarını AçıkladıCumhuriyetin 100. Yılına Çzel Çalıştay: USMER Başkanı Şule Perinçek Çalıştayın Detaylarını AçıkladıGündem



# Doğu Perinçek # vatan partisi # AYM
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