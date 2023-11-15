Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Çalıştay: USMER Başkanı Şule Perinçek Çalıştayın Detaylarını Açıkladı

Ulusal Strateji Merkezi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17-19 tarihleri arasında 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı düzenliyor. Türk devriminin birikimi ve devlet kurma tecrübesinin ele alınacağı çalıştayın detaylarını USMER Başkanı Şule Perinçek açıkladı..



Cumhuriyetin 100. Yılında Ulusal Strateji Merkezi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi önemli bir etkinliğe hazırlanıyor.



USMER Başkanı Şule Perinçek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayının detaylarını Ulusal Kanal'a anlattı.

9 ayrı ülkeden yerli ve yabancı alanında özgün çalışmaları bulunan 30 isim Türk devriminin büyük mirası ve Asya’da devlet birikimi üzerine sunumlar yapacak.



17 Kasım Cuma günü saat 10.00’da başlayacak çalıştay Ulusal Kanal Youtube Hesabından canlı takip edilebilecek.



Aktif katılımın olacağı ve 19 Kasım'a kadar sürecek olan çalıştayda izleyiciler, sunum sonrasında oturum başkanına sorular sorabilecek.



