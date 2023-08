Dr. Doğu Perinçek'ten açıklama! Rusya'daki uçak kazası hakkında uyardı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, dün tüm dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Wagner paralı asker grubu kurucu başkanı Yevgeni Prigojin'in özel jetinin düşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Prijogin'in öldürülmesine Putin'e bir faydası olmayacağını ve bu olayın Putin'in düşmanlarının yapmış olabileceğini vurgulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şunları dedi:

- Bu olay, Rusya'nın ve Putin'in düşmanlarının marifeti olabilir. Prijogin'in öldürülmesinin Putin ve Rusya'ya faydası yok. Rusya'nın düşmanlarının yararına olduğu ortaya çıkmış durumda. Burada Putin'in psikolojik bir harekatla karşı karşıya kalacağı açıkça görülüyor. Putin önemli bir devlet adamı. Hislerine teslim olmaz. Darbeden sonra Rusya sorunu çözüp Prigojin'i disiplin altına aldı. Prigojin, Putin'in rakibi de olamaz. Putin böyle küçük tertiplerin içinde olmaz. Böyle bir durumun kendisi aleyhine olabileceğini bilecek bir adam. Karşılıklı güven ilişkisinin tesis edilip edilmediğini bilemem. Bu insanlar basit çekişmelerin içinde olacak insanlar değil. Her iki ismi de tanıyoruz. Bu adamlar küçük olayların peşinden koşacak insanlar değildir. Zaten sorunları hallettiler. Onun için Putin sorumlu tutacak bir durum görmüyorum. Wagner'in yeni komutanı belirlenecek. Rusya bir kahramanını kaybetti. Bu durum Rusya'da mathem yaratır. Wagner gibi örgütlerin için farklı devletlerin adamları olur. ABD'nin adamlarının Wagner'in içinde adamları olabilir. Sonuç olarak baktığımızda Putin'in aleyhine bir durum olmuştur.

Uçak kazasına dair bu operasyonun ABD tarafından yapılabileceğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek şu detaylara dikkat çekti:

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin böyle bir kabileyeti yok. Bunu yaparsa ABD yapar. ABD bundan fayda sağlar. Biden'ın direkt Putin'i suçlaması devlet adamlığına yakışmıyor. Düşman da olsanız böyle yapılmaz. Bu da durumun ABD'nin işine yarayacağını gösteriyor. Ortada daha delik yokken devlet adamlarının direkt açıklama yapması şüpheyi onların üzerinde topluyor. Bu durum Rusya'nın aleyhine gelişecek. Wagner, Rusya'nın çok önemli operasyon araçlarından biri. Wagner'in liderlerinin katledilmesi Rusya zarar verir. Bunu böyle görmek gerekiyor. Rusya'nın her kaybı ABD'yi yarar. Rusya'nın önümüzdeki dönemde bu olayı aydınlatacağını düşünüyorum. Failleri ortaya çıkaracaktır. Putin'in Rusya'da büyük bir itibarı var. Rus milleti onun etrafında kenetlenmiş durumda. Zaafiyet oluşturmaz ama zararı olur. Wagner'e sempatisi olan insanları Rusya'ya karşı kışkırtma ihtimali var.

- Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum izleyicilerimizi ve sizleri. Rusya'nın ve Putin'in düşmanlarının bir marifeti olabilir. Çünkü Prigojin’in bugünkü koşullarda öldürülmesinde Rus Devleti'nin ve Putin'e de hiçbir çıkarı yok. Tersini görüyoruz işte. Daha hiçbir şey bilinmeden Biden bile propagandaya başladılar. Yani bir psikolojik harekat başlamış bulunuyor. Zaten son zamanlarda işte drone'larla vs. Moskova'ya karşı bir takım harekatlar da söz konusuydu. Yani burada kimin yararına, kimin zararına olduğu sorusunu sorduğumuz zaman Rusya'nın düşmanlarının yararına olduğu hemen şu anda ortaya çıkmış durumda.

- Bundan sonra olmaz. Bir ara öyle kritik bir durumu oldu. Onu çok ustaca çözdüler. Ama şimdi şu anda Wagner'i de göreceksiniz disiplin altına girecektir. Onun yeni bir komutanı belirlenecektir. Dolayısıyla tabi bu Rusya'da bir matem yaratır. Bir kahramanını kaybetti Rusya. Ama Wagner'in içinden böyle bir şey geleceğine ihtimal vermiyorum. Ama bütün örgütlerin içinde her zaman çeşitli devletlerin adamları olur. Yani Wagner'in içinde de ABD'nin bir takım uzantıları olması mümkündür. Onların bazı ifadelerine belki önümüzdeki günlerde rastlanabilir. Ama ben olayın sonuçlarına bakıyorum. Rus devletinin zararına bir olay olmuştur. Putin'in itibarına karşı yapılan bir suikast var. Putin gibi akıllı bir adam böyle bir yanlışa düşmez. Çünkü rakibi de değil. Yani şu anda Wagner'in lideri olan Prigojin, Putin'in bir rakibi değildi. Onun için bir tehdit ve tehlike değildi. Tersine Rus devletinin çeşitli operasyonlarında çok yararlı olacak bir komutan.

- Bunu yaparsa Amerika yapar. Zelenski ve sizin de belirttiğiniz gibi Zelenski'nin Ukrayna'nın böyle bir kabiliyeti yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri için çok şık bir operasyon. Yani Amerika bundan çok fayda sağlar. Zaten Biden'in hemen Putin'i buradan suçlaması da bir devlet adamına yakışmıyor. Yani düşman da olsa bir devlet adamı benim elimde bilgiler yok der. Hemen dikkat ederseniz Biden Putin her şeyi yapar. Bunun arkasında o vardır'a getiren bir açıklama yaptı. Bu da şüpheleri Amerika'nın üzerinde topluyor. Veyahut da en azından kim yaparsa yapsın bundan faydalanacak olan devletlerin başında Amerika geliyor. Ukrayna'nın da işine yarayacak. Wagner Rus Devleti’nin çok önemli operasyon kurumlarından biri. Yani Wagner grubunun en önemli liderlerinin katledilmesi Rus Devleti'ne de çok ciddi zarar verir. Bu da görmemiz lazım.

- Tabii bugünkü dünya dengelerinde Rusya'nın her kaybı terazinin tepesindeki Amerika'nın kazancı demektir. Çünkü Amerika ile Rusya bugün savaşıyor. Yani Ukrayna cephesinde savaşıyor. Doğu Akdeniz'de de şimdi sular ısınıyor. Onu görmemiz lazım. Ve meseleye Türkiye açısından da herhalde hepimiz bakıyoruz. Doğu Akdeniz'de de bizim en güveneceğimiz ülke Rusya olabilir potansiyel gelişmelere baktığımız zaman. Burada da karşımızda ABD var. Dolayısıyla Putin'in itibarına olan her tecavüz, oradaki her zarar Amerika'nın hanesine zarar olarak yazılır.