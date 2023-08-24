Dr. Doğu Perinçek'ten açıklama! Rusya'daki uçak kazası hakkında uyardı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, dün tüm dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Wagner paralı asker grubu kurucu başkanı Yevgeni Prigojin'in özel jetinin düşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

DOĞU PERİNÇEK: PRİJOGİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNİN PUTİN VE RUSYA'YA FAYDASI YOK



Prijogin'in öldürülmesine Putin'e bir faydası olmayacağını ve bu olayın Putin'in düşmanlarının yapmış olabileceğini vurgulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şunları dedi:

- Bu olay, Rusya'nın ve Putin'in düşmanlarının marifeti olabilir. Prijogin'in öldürülmesinin Putin ve Rusya'ya faydası yok. Rusya'nın düşmanlarının yararına olduğu ortaya çıkmış durumda. Burada Putin'in psikolojik bir harekatla karşı karşıya kalacağı açıkça görülüyor. Putin önemli bir devlet adamı. Hislerine teslim olmaz. Darbeden sonra Rusya sorunu çözüp Prigojin'i disiplin altına aldı. Prigojin, Putin'in rakibi de olamaz. Putin böyle küçük tertiplerin içinde olmaz. Böyle bir durumun kendisi aleyhine olabileceğini bilecek bir adam. Karşılıklı güven ilişkisinin tesis edilip edilmediğini bilemem. Bu insanlar basit çekişmelerin içinde olacak insanlar değil. Her iki ismi de tanıyoruz. Bu adamlar küçük olayların peşinden koşacak insanlar değildir. Zaten sorunları hallettiler. Onun için Putin sorumlu tutacak bir durum görmüyorum. Wagner'in yeni komutanı belirlenecek. Rusya bir kahramanını kaybetti. Bu durum Rusya'da mathem yaratır. Wagner gibi örgütlerin için farklı devletlerin adamları olur. ABD'nin adamlarının Wagner'in içinde adamları olabilir. Sonuç olarak baktığımızda Putin'in aleyhine bir durum olmuştur.

'BUNU ABD YAPMIŞ OLABİLİR'

Uçak kazasına dair bu operasyonun ABD tarafından yapılabileceğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek şu detaylara dikkat çekti:

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin böyle bir kabileyeti yok. Bunu yaparsa ABD yapar. ABD bundan fayda sağlar. Biden'ın direkt Putin'i suçlaması devlet adamlığına yakışmıyor. Düşman da olsanız böyle yapılmaz. Bu da durumun ABD'nin işine yarayacağını gösteriyor. Ortada daha delik yokken devlet adamlarının direkt açıklama yapması şüpheyi onların üzerinde topluyor. Bu durum Rusya'nın aleyhine gelişecek. Wagner, Rusya'nın çok önemli operasyon araçlarından biri. Wagner'in liderlerinin katledilmesi Rusya zarar verir. Bunu böyle görmek gerekiyor. Rusya'nın her kaybı ABD'yi yarar. Rusya'nın önümüzdeki dönemde bu olayı aydınlatacağını düşünüyorum. Failleri ortaya çıkaracaktır. Putin'in Rusya'da büyük bir itibarı var. Rus milleti onun etrafında kenetlenmiş durumda. Zaafiyet oluşturmaz ama zararı olur. Wagner'e sempatisi olan insanları Rusya'ya karşı kışkırtma ihtimali var.

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- Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum izleyicilerimizi ve sizleri. Rusya'nın ve Putin'in düşmanlarının bir marifeti olabilir. Çünkü Prigojin’in bugünkü koşullarda öldürülmesinde Rus Devleti'nin ve Putin'e de hiçbir çıkarı yok. Tersini görüyoruz işte. Daha hiçbir şey bilinmeden Biden bile propagandaya başladılar. Yani bir psikolojik harekat başlamış bulunuyor. Zaten son zamanlarda işte drone'larla vs. Moskova'ya karşı bir takım harekatlar da söz konusuydu. Yani burada kimin yararına, kimin zararına olduğu sorusunu sorduğumuz zaman Rusya'nın düşmanlarının yararına olduğu hemen şu anda ortaya çıkmış durumda.

SORU:

- Peki Rusya'ya nasıl bir zarar verebilir böyle bir olay?

- Şöyle bir zarar verir, yani Putin'in itibarını kırmak, onu bir Rus kahramanını katleden tertiplerin başında bir konuma düşürmek. Bir başka yönü Afrika'da Prigojin çok önemli görevler üstlenmek üzereydi. Nijerya'da, Afrika'da. O açıdan da Rusya'nın Afrika'daki faaliyetlerine zarar verir. Ama birinci nokta çok daha önemli. Burada Putin'in hedef alınacağı, psikolojik harekatla muhatap olacağı hemen gözüküyor.

SORU:

- Peki Doğu Bey, bu Perigoz'un biliyorsunuz Putin açısından bir sorun teşkil etmişti. Bir ay önce Moskova'ya yürümüştü falan. Oradan kaynaklanan Putin'in kendisine karşı bir çizik atmış olması, oradaki sadakatsizliğini cezalandırmak istemesi de mümkün olamaz mı?

- Putin önemli bir devlet adamı. Stratejik düşünen, hislerinin duygularının esiri olmayan ve kafalı bir adam. Böyle basit bir düşünce içinde olmasına ihtimal vermiyorum. Zaten dikkat ederseniz Rus devleti bu soruna çıkıştı ve Prigojin disiplin altına aldı. Prigojin Putin'e biat etti ve Rus devletinin bütün planları içerisinde görev almaya başladı. Ayrıca Prigojin Putin'in rakibi de olamaz Rusya'da. O bakımdan Putin'in böyle bir eylemle kalkışacağına ben ihtimal vermiyorum. Putin sıradan bir devlet adamı değil. Böyle küçük tertiplerin içinde olacak bir karakter sahip değil. Daha stratejik bakan, böyle bir suikastın kendisinin çok aleyhine olacağını anlayabilecek bir insan. Yani Prigojin böyle bir uçak tertibinde öldürüldüğü zaman hemen parmaklar Putin'e dönecektir ve Putin bundan zarar görecektir.

SORU:

- Şunu merak ediyorum ben, bu iki ay önceki vakadan sonra Putin'le Prigojin arasındaki bütün buzlar eridi,Prigojin gerçekten Putin'e biat ettiği ve karşılıklı bir güven ilişkisi tam olarak tesis edildi mi?

- Onu ben bilemem o kadar ayrıntısını fakat bunlar şey adamlar, köydeki kasabadaki böyle basit çekişmelerin içinde falan olan o duyguların esiri olan insanlar değil. Bu adamlar böyle küçük olayların peşinden koşacak, böyle tertipler yapacak insanlar değil. Zaten sorunu hallettiler, birleştiler. Bu bakımdan ben Rus Devleti'ni ve Putin'i burada sorumlu tutacak suçlamaları gerçekçi bulmuyorum.

SORU:

- Peki Doğu Bey bir sorum daha var. Wagner'den böyle kısmen öfkeli açıklamalar geliyor. Siz şöyle şuna ihtimal veriyor musunuz? Yani Mehmet Perinçek de çok iyi bilir, Ethem Sancak da biliyordur, onlardan gelen bilgiler doğrultusunda soruyorum. Wagner Kremlin'e doğru yürüyebilir mi? Yani böyle bir çılgınlık bekliyor musunuz?

- Bundan sonra olmaz. Bir ara öyle kritik bir durumu oldu. Onu çok ustaca çözdüler. Ama şimdi şu anda Wagner'i de göreceksiniz disiplin altına girecektir. Onun yeni bir komutanı belirlenecektir. Dolayısıyla tabi bu Rusya'da bir matem yaratır. Bir kahramanını kaybetti Rusya. Ama Wagner'in içinden böyle bir şey geleceğine ihtimal vermiyorum. Ama bütün örgütlerin içinde her zaman çeşitli devletlerin adamları olur. Yani Wagner'in içinde de ABD'nin bir takım uzantıları olması mümkündür. Onların bazı ifadelerine belki önümüzdeki günlerde rastlanabilir. Ama ben olayın sonuçlarına bakıyorum. Rus devletinin zararına bir olay olmuştur. Putin'in itibarına karşı yapılan bir suikast var. Putin gibi akıllı bir adam böyle bir yanlışa düşmez. Çünkü rakibi de değil. Yani şu anda Wagner'in lideri olan Prigojin, Putin'in bir rakibi değildi. Onun için bir tehdit ve tehlike değildi. Tersine Rus devletinin çeşitli operasyonlarında çok yararlı olacak bir komutan.

SORU:

- Şimdi Doğu Bey çizdiğiniz fotoğrafta hani çok yoğunluklu tartışılan Putin'in yapmış olma ihtimali yok. Yani çizdiğiniz fotoğrafta. Yani bu diye Ukrayna ve Zelenski ihtimali ama böylesi bir suikast biraz onların boynu aşar gibi geliyor. Dolayısıyla yani kim yaptı bunu o zaman?

- Bunu yaparsa Amerika yapar. Zelenski ve sizin de belirttiğiniz gibi Zelenski'nin Ukrayna'nın böyle bir kabiliyeti yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri için çok şık bir operasyon. Yani Amerika bundan çok fayda sağlar. Zaten Biden'in hemen Putin'i buradan suçlaması da bir devlet adamına yakışmıyor. Yani düşman da olsa bir devlet adamı benim elimde bilgiler yok der. Hemen dikkat ederseniz Biden Putin her şeyi yapar. Bunun arkasında o vardır'a getiren bir açıklama yaptı. Bu da şüpheleri Amerika'nın üzerinde topluyor. Veyahut da en azından kim yaparsa yapsın bundan faydalanacak olan devletlerin başında Amerika geliyor. Ukrayna'nın da işine yarayacak. Wagner Rus Devleti’nin çok önemli operasyon kurumlarından biri. Yani Wagner grubunun en önemli liderlerinin katledilmesi Rus Devleti'ne de çok ciddi zarar verir. Bu da görmemiz lazım.

SORU:

- Şimdi Putin'in ve Rusya'nın bir kaybının olduğunu söylediniz. Zararda olanın onlar olduğunu ifade ediyorsunuz. Sizden farklı düşünmüyorum. Ama öbür tarafta bir kayıp varsa, bir zarar varsa birileri de bir kazanç içindedir. O kazanç içinde olanlar kimler ve neleri koydular ceplerine kazanç olarak?

- Tabii bugünkü dünya dengelerinde Rusya'nın her kaybı terazinin tepesindeki Amerika'nın kazancı demektir. Çünkü Amerika ile Rusya bugün savaşıyor. Yani Ukrayna cephesinde savaşıyor. Doğu Akdeniz'de de şimdi sular ısınıyor. Onu görmemiz lazım. Ve meseleye Türkiye açısından da herhalde hepimiz bakıyoruz. Doğu Akdeniz'de de bizim en güveneceğimiz ülke Rusya olabilir potansiyel gelişmelere baktığımız zaman. Burada da karşımızda ABD var. Dolayısıyla Putin'in itibarına olan her tecavüz, oradaki her zarar Amerika'nın hanesine zarar olarak yazılır.



SORU:

- Peki Doğu Bey, çizdiğiniz bu çerçevede şöyle bir problem görüyorum. Nasıl açıklayacaksınız merak ediyorum. Şimdi biliyorsunuz bu olay Moskova ile St. Petersburg arasında gerçekleşiyor infilak. Ve büyük bir ihtimalle de uzmanlar uçağa bir bomba koyduğu konulduğunu ifade ediyorlar. Yani bu Rus toprakları içinde çok… Hem de Moskova'da. Moskova'da çok korunan bir istihbarat, aynı zamanda Wagner'in çok titiz olduğu bir yerde. Böyle bir operasyonun yapılabilmesi, böyle bir operasyonel kabiliyetin olması mümkün mü? Bu Rusya için çok büyük bir zaaf sayılmaz mı eğer Rusya yapmadıysa?

- Tabii ki zaaf sayılır ama unutmayalım Eşref Bitlis komutanımızın da uçağının hangarına Türkiye'de, Ankara'da birileri girdi. Ve o uçağımız uçtu ve Eşref Bitlis komutanımızı da uçaktaki pilotları da şehit verdik. Yani bazı büyük devletler bu tür operasyonları yapabiliyorlar. Yani bakın bana çok açık bir şekilde Amerikalılar, Türk Devleti'nin komutanı Eşref Bitlis’i CIA örgütü öldürdü diye söylediler. Ben bunu açıkladım da, yani orgeneral düzeyinde. Türk Devleti de bunu saklamıştır. Yani Amerikalılar Ankara'da Türk Devleti gibi güvenlik kabiliyeti yüksek bir devletin koskoca jandarma komutanını suikastle şehit edebiliyorlarsa, Moskova'da da benzer operasyonlar yapılabilir. Bu Rus Devleti'nin içinde, orada görevler içinden de insanlar elde edilebilir. Bundan sonra Wagner'in takımından da bazı insanlar elde edilmiş olabilir. Herhalde bu tahkikat çok yönlü olarak Rusya tarafından yürütülüyor. Belki ciddi sonuçlarda önümüzdeki süreçte bulunacaktır.

SORU:

- Doğu bey bu şeyin bir sembolik anlamı olabilir mi? Yani Nazilere karşı Sovyetlerin verdiği mücadelenin zaferinin yıl dönümünde böyle bir vakanın olmasında bir sembolik anlam arıyor musunuz? Yoksa bir rastlantısal şey mi?

- Doğrudan doğruya Putin'i ve Rus devletini güç duruma düşürecek. Putin'in aleyhine dünya çapında bir psikolojik harekatı tetikleyecek bir eylem olarak gözüküyor. Fakat şunu söyleyeyim ben Rus devletinin de bu olayı aydınlatacağını tahmin ediyorum. Yani önümüzdeki günlerde Rus devleti bu tertibi yapanları ortaya çıkarır tahmin ediyorum.

SORU:

- Bu Putin'de bir zafiyet oluşturur mu Doğu bey? Yani eğer dışarıdan biri ise Putin'in gücünde ya da Rusya'nın güvenliğinde bir zafiyet ya da bir açık ya da bir sızma tartışmasını beraberinde getirir mi Doğu bey?

- Yani Putin'in Rusya'da büyük bir itibarı var. Hem devlete hakim durumda hem de toplum içerisinde Rus milleti onun etrafında birleşmiş durumda. Müslümanlar da büyük ölçekte destekliyor. O bakımdan belki zafiyet oluşturmaz tabi zararı olur ama bir de onları birbirine sarılan sonuçları da olur. Yani dışarıdan bu suikast karşısında daha Rusları birleştiren ve bunları biraz daha bileyen sonuçları bulabilir. Savaş bu bakın. Kahramanlık gününde Putin gülerek geliyor. Ama buraya her gün ölüm haberleri geliyor. Savaşan devlete olan bir ülke. Birçok kahramanları kaybediyorlar. Komutanlarını, askerlerini kaybediyorlar. Savaşın içinde oldukları için yaşıyorlar yani günlük hayatları.



SORU:

- Bu olay, yani Ukrayna Savaşı'nın seyrini de Rusya açısından olumsuz etkilemeyecek mi?