Dünyanın en uzun boylu kadını oyunu kullandı

Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 26 yaşında ve 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Rümeysa Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

Görevlilerin bilgilendirmesinin ardından oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, evine kadar gelen sandık görevlilerine teşekkür etti.