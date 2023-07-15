Ehliyeti olanlar artık KKTC'de araba kullanabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının içeren kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı. Artık iki ülke turizminde ehliyet sorunu yaşanmayacak.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınmasını içeren kanun hayata geçti.
Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, ehliyetlerin her iki ülkede de karşılıklı olarak tanınması uygun bulundu. Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi