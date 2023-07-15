Ehliyeti olanlar artık KKTC'de araba kullanabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınmasını içeren kanun hayata geçti.

Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, ehliyetlerin her iki ülkede de karşılıklı olarak tanınması uygun bulundu. Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.