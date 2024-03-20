Ekrem İmamoğlu'ndan Sarıyer için risk uyarısı

CHP, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde oyların bölünmesinden endişe ediyor. stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sarıyerlilere seslendi.

Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "Riski görmemiz gerekiyor, eğer İstanbul kaybedilirse eğer Sarıyer kaybedilirse bu sadece bizim değil tüm Türkiye'nin bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına gelir. Bu yol, kişisel duygulardan ve taleplerden beslenmez, beslenemez, beslenmemeli. Bunu kabul etmiyorum. Bu yol, kişisellikten uzaktır; uzak olmalıdır. Çünkü ulaşılması gereken menzil, bir kişinin değil, 16 milyonun, hatta Türkiye'nin, 86 milyonun ortak menzilidir. Şimdi burada sizinle dertleşeceğim, benim sesimi herkes duysun. Şükrü Genç başkanım, benim ağabeyimdir. Allah'ın izniyle de hep öyle kalacaktır. Bölünmek ve ayrışmak, sadece bir kişinin işine gelir. Biliyorsunuz değil mi o bir kişiyi? Onun için buradan size, sizin nezdinizdeki bütün Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum: oyunuzu bölmeyin." ifadelerini kullandı.