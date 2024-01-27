Emekli astsubaylar eylemde! Görev tazminatı alamayan emekli astsubaylar hükümete seslendi

Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet vermiş emekli astsubaylar geçim derdi ile boğuşuyor. Görev tazminatı hakkı olmayan astsubaylar, emekli maaşı ile geçinemediği için ek iş yapmak zorunda kalıyor. Binlerce emekli astsubay Ankara'da buluştu, hükümete seslendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yıllarca hizmet veren emekli astsubaylar görev tazminatı alamıyor. Özlük haklarında iyileştirme isteyen binlerce emekli astsubay Ulus Meydan'ında toplandı. Emekli astsubaylar, görev tazminatı başta olmak üzere verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Geçinemediği için ek iş yapmak zorunda kalan emekli astsubaylar Ak Parti hükümetine seslendi.