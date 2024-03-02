Emekli astsubaylar özlük hakları için meydanda

Özlük haklarını alamayan emekli astsubaylar, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda açıklama yaptı. Miting alanında Ulusal Kanal mikrofonlarına konuşan emekli astsubaylardan biri, "Çok sıkıntımız var ama halihazırda iki tane talebimiz var; bunlardan biri göstergelerimiz bir tanesi de tazminat haklarımız" dedi.

Bir başka emekli astsubay ise şöyle konuştu:

"Emekli astsubaylar, 1990 yılından beri gasp edilen haklarını aramak için yıllardır mücadele veriyorlar. En son 2023 seçimlerinde bu sözler bize yine verildi, yine tutulmadı. Meydanlardayız, haklarımızı alacağız."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz parçası olduklarını belirten bir başka miting katılımcısı şunları belirtti:

"Bir çok arkadaşımız güvenlik görevlisi, taksi şoförlüğü ve benzeri şeyler yaparak çocuklarını okutmak zorunda kalıyor. Her şeyden önce biz Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası isek, komutanlarımız bize hep aileyiz diyorlar. Bir ailede bu kadar ayrım olmaz."

Bir başka emekli astsubay ise Yaşar Güler'in sözlerini hatırlatarak şunları söyledi: