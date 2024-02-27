Enver Altaylı kararının gerekçesi açıklandı! İşte Enver Altaylı'nın Fetullah Gülen'e yazdığı mektuplar

CIA bağlantılı eski MİT'çi Enver Altaylı'ya verilen cezanın onama gerekçesi açıklandı. Enver Altaylı'nın görevi itibarı ile elde ettiği bilgileri FETÖ ele başına aktardığı ifade edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi yerel mahkemenin Altaylı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", siyasi ve askeri casusluk" suçlarından verdiği toplam 23 yıl 4 ay cezayı onamıştı. Onama kararının gerekçesi de belli oldu.

Kararda, Altaylı'nın bilgisayar kayıtlarında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında gizli bilgiler elde edildiği kaydedildi. Altaylı'nın bilgisayarından "Allah hoca efendiyi, cemaatin önde gelenlerini korusun'' şeklinde muhataplarına iletilmek amacıyla yazdığı mektubun bulunduğu hatırlatıldı.

ALTAYLI'NIN GÜLEN'E YAZDIĞI MEKTUPLAR

Yargıtay kararında dikkat çeken bir diğer husus ise Altaylı tarafından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yazıldığı belirtilen mektuplara ilişkin oldu. Altaylı yargılandığı davada bu mektuplara ilişkin suçlamaları reddetmişti. Ancak Yargıtay kararında ise söz konusu mektuplar delil olarak kabul edildi.

Kararda, Altaylı'nın "Muhterem efendim" başlığını attığı mektupların, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yazıldığının anlaşıldığı bildirildi. Ayrıca resmi istihbarat görevi bulunmayan Altaylı'nın gizli istihbari bilgi ve belgelere ulaşma imkanının bulunduğu ifade edildi.

Yargıtay kararında, "Sanığın elde ettiği bilgileri örgüt lideri Gülen ve başka ülkelere iletilmek üzere üst düzey örgüt yöneticileriyle irtibat halinde olduğu belirlenmiştir" tespitine de yer verdi.

Sanığın bu eyleminin de siyasi casusluk kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.