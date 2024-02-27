Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında mal varlığını açıkladı.

Mal varlığını açıklamada herhangi bir sorunu olmadığını aktaran Kurum, "Ankara'da, İstanbul'da evimiz var. Bir arabamız var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz." dedi.