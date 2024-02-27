Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı. Kurum, "Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum mal varlığını açıkladı!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında mal varlığını açıkladı.

Mal varlığını açıklamada herhangi bir sorunu olmadığını aktaran Kurum, "Ankara'da, İstanbul'da evimiz var. Bir arabamız var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz." dedi.

İlber Ortaylı ağır konuştu! 'Bütün nesiller bilsin bu adamları'İlber Ortaylı ağır konuştu! 'Bütün nesiller bilsin bu adamları'Yaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Murat Kurum # cumhur ittifakı # mal varlığı
Çok Okunanlar
Bu ilçeler il oluyor!
Bu ilçeler il oluyor!
İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!
İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!
Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!
Öne Çıkanlar İstanbul'un sorunları ve çözüm önerileri! │Gün Ortası - İbrahim Okan Özkan, Yusuf Tunçer #canlı İstanbul'un sorunları ve çözüm önerileri! │Gün Ortası - İbrahim Okan Özkan, Yusuf Tunçer #canlı İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri! İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!