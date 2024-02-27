İlber Ortaylı ağır konuştu! 'Bütün nesiller bilsin bu adamları'

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Kocaeli'de düzenlenen bir seminerde eğitim hakkında ifadelerde bulundu. Ortaylı, seminer esnasında konuşma yaparken terör örgütü FETÖ hakkında dikkat çekici sözlerde bulundu. Profesör Doktor İlber Ortaylı o konuda ağır konuştu. İnsan Geleceğini Nasıl Kurar isimli programda konuşan Ortaylı, bakın neler söyledi...

Prof. Dr. İlber Ortaylı FETÖ terör örgütü ağır konuştu. "Bütün nesiller bilsin bu adamları" sözlerini kullanan Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

Eğitim sistemimiz FETÖ ile birlikte dejenere olmuştur. Bunun suçluları tespit de edildi; mahkum da edildiler. O mahkumiyeti çekmeleri gerekir çünkü hiçbir hırsızlık insanların hayatını çalıp bir cepten bir cebe sokmak kadar hazin ve utanç verici değildir. Bu işi tertipleyenlerin isimlerinin bronza kazınması gerekir ta ki silinmesin, bütün nesiller bilsin bu adamları”

Eğitim sisteminin terör örgütü FETÖ nedeniyle dejenere olduğunu belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, konu ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Okumak denilen şey insanların kafasına sokulur; modern devlet de bunu hazırlamakla mükelleftir. Geçen asırda değildi. Bizim zavallı çocuklarımız, gençlerimiz istediğini seçmek şansına sahip değil. Onun için hayatımda en çok kızdığım şey, bu seçim safhasında adaletsizliktir. Yani eğer üniversite seçme sınavlarında bu seküriteyi, imtihan güvenliğini sağlamak mümkün değilse, biri bunu yapamıyorsa ağır cezaya çarptırılması gerekir. Bilhassa bizim dönemimizde bu iş daha evvel de vardı; şahsi kopyalar, yerine adam sokmalar falan ama eğitim sistemimiz FETÖ ile birlikte dejenere olmuştur. Bunun suçluları tespit de edildi; mahkum da edildiler. O mahkumiyeti çekmeleri gerekir çünkü hiçbir hırsızlık insanların hayatını çalıp bir cepten bir cebe sokmak kadar hazin ve utanç verici değildir. Bu işi tertipleyenlerin isimlerinin bronza kazınması gerekir ta ki silinmesin, bütün nesiller bilsin bu adamları”