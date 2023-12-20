Erdoğan ile Sisi Gazze'yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es- Sisi ile "Gazze" hakkında görüştü.

Erdoğan ile Sisi Gazze'yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Sisi ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkesin sağlanması için sürdürülmesi gereken çalışmaları ele aldı.

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır lideri Sisi arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. 

Gazze Meselesinde Birlik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Sisi görüşmesine yapılan resmi açıklamada şunlara yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.
# mısır # Sisi # erdoğan # gazze
Çok Okunanlar
Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay...
Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay...
İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 6 İlçede Su Kesintisi!
İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 6 İlçede Su Kesintisi!
Yarı Yarıya Doldu! Barajların Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor!
Yarı Yarıya Doldu! Barajların Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor!
Bugün Başlıyor! Şok Marketlerde Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! Şok Marketlerde Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek!
Tuzla Piyade Okulu'nda Neler Oluyor?
Tuzla Piyade Okulu'nda Neler Oluyor?
Öne Çıkanlar Hamas'tan İsrail'e 12'li füze saldırısı! Hamas'tan İsrail'e 12'li füze saldırısı! Bildiğiniz Tüm Un Helvası Tariflerini Unutun! Bildiğiniz Tüm Un Helvası Tariflerini Unutun!