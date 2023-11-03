Erdoğan ile Tokayev Görüştü! Erdoğan Tokayev'e TOGG Hediye Etti

Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakitan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan, Tokayev'e "Oltu siyahı" renginde Togg hediye etti.

Erdoğan ile Tokayev Görüştü! Erdoğan Tokayev'e TOGG Hediye Etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi Kazakistan'da düzenlendi. Zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Erdoğan, Tokayev'e Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na geçti.

Erdoğan, havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e "Oltu siyahı" rengindeki Togg hediye etti. Erdoğan ve Tokayev daha sonra bir süre Togg'u inceleyerek sohbet etti.

Özel uçak "TC-TUR" ile Astana'dan Türkiye'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililer uğurladı.

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# Kasım Cömert Tokayev # cumhurbaşkanı erdoğan # Türk Devletleri Teşkilatı
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