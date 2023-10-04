Ergünkent İnşaat’tan 10. Yıl Etkinliği! Adanur: Üretmeye Devam Edeceğiz!

İnşaat sektörüne 2013 yılında giren ve Bursa’yı ilk kentsel dönüşüm projesiyle tanıştıran, süreçte 3 bine yakın konut ve ticari alan kazandırarak kentin sosyo-ekonomik değişim ve dönüşümüne de katkıda bulunan Ergünkent İnşaat, 10. yılını kutlandı.

Dostluk buluşmasına dönüşen özel gece, İş İnsanı Emin Adanur’un ev sahipliğinde Bursa Sheraton Otel’de düzenlendi. Ergünkent İnşaat çalışanlarını, firmanın yatırımcılarını, iş birliği ortaklarını ve kentin siyaset, iş dünyası, spor, STK ile medya temsilcilerini bir araya getiren geceye, İstanbul sanat camiasının yıldız isimlerinin de katılması renkli görüntülerin ortaya çıkmasına yol açtı.

‘10 Yıl Önce Büyük İnanç Ve Azimle Yola Çıktık’

Gecede davetlilere seslenen, Türkiye’nin en büyük sosyal medya platformu İnci Sözlük ve EA Medya Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Emin Adanur hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sunmaya da devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

“10 yıl önce büyük inanç ve azimle çıktığımız bu yolda birçok projemizi hayata geçirerek koyduğumuz hedeflere bir bir ulaştık. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere sektörümüz adına imza attığımız işlerle binlerce kişiye ve aileye dokunarak hem kent hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda ülkemizin ve sektörümüzün gelişimi adına ihtiyaç duyulan her ortamda Ergünkent İnşaat ailesi olarak her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.

Gecenin Onur Konuğu Duygulandırdı

Ergünkent İnşaat’ın gecesinde duygulu anlar da yaşandı. 6 Şubat depreminde İskenderun’da ailesiyle enkaz altında kalan ve 112 saat sonra bölgeye giden Ergünkent İnşaat makinaları tarafından çıkarılan Avukat Batuhan Dolmacı’nın özel konuk olarak katılması ve sahnede yaptığı konuşma davetlileri gözyaşlarına boğdu.

Bursa’nın siyaset, spor, iş ve STK temsilcilerinin de katıldığı gecede, başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkan İrfan Tatlıoğlu, BİLDEF Başkanı Ramazan Alp, TR Düşünce Kulübü Başkanı Ercan Yakut, Osmangazi Yörük Türkmen Derneği Başkanı Dinçer Akyel, Artvin Konfederasyonu Başkanı Bahadır Manyaslıoğlu, Bursa Çiçekçiler Odası Başkanı Ertan Tanırgan, Bursaspor eski yöneticileri Salih Güleç, Selim Yolgeçen, Bursaspor taraftar liderleri Mehmet Güzelsöz ve Raif Geniş ve pek çok davetli hazır bulundu.

Sanat Camiasının Yıldızları Da Katıldı

Sanatçı Gonca Vuslateri’nin sunuculuğunda, Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası’nın dinletisinde, Banu Noyan imzası taşıyan organizasyona İstanbul’dan sanat camiasının ünlü isimleri Pınar Altuğ, Demet Şener, Cem Özer, Özge Ulusoy ve Tamer Levent’in katılması ise geceye ayrı bir renk kattı. Ergünkent İnşaat’ın 10. yıl gece pastası sanatçıların da katımıyla kesilirken, gece çeşitli dans şovlarıyla devam etti.