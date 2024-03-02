Erzincan İliç'teki maden kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme! 2 mühendis tutuklandı

Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasıyla ilgili, 2 mühendis tutuklandı.

Erzincan İliç'teki maden kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme! 2 mühendis tutuklandı
Erzincan İliç'teki maden kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme! 2 mühendis tutuklandı
Editör: Uğur Çam

Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A., ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi. 

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

13 Şubat'ta, Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler altın madeninde, toprak kayması meydana gelmişti. Kazada, kayan toprağın altında işçiler kalmıştı. Olayla ilgili açılan soruşturmada maden ocağını işleten firmadan çok sayıda yetkili gözaltına alınmıştı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Erzincan # İliç # maden kazası
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