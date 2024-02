Yeni heyelan riski: 9 işçiyi arama çalışmaları durduruldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altına madeninde meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 madenci göçük altında kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgede yoğun heyelan riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının durdurduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ise ilk günden itibaren olumlu haber vermek gayretinde olduklarını belirterek, " Şu anda içinde bulunduğumuz durum her iki sırttaki aktif olan ben buradayım diyen olumsuzluğu göz önünde bulundurmamız. Mangan'daki arama faaliyeti maalesef durdurduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

- Söylenmesi gereken hemen hemen her şeyi sayın Bakanımız sizlerle paylaştı. İçişleri Bakanlığı AFAD olarak 9 canımızı aramayla ilgili ilk günden bu ana kadar çalışıyoruz. İnsan kaynakları açısından araç yönünden her şeyimiz tam. Çalışmalarımız belli. Tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliği. Orada duran kütlenin stabil değil maalesef aktif hale gelme riskini görünce oradaki arama faaliyetini durdurduk. Sabırlar Deresi'ndeki aramayla ilgili durum ne? Oranın tamamıyla ilgili kütlenin bir bölümünde orada da aktif olduğunu bunun dışında kalan yerle ilgili de çalışmaları yine önce güvenlik ilkesiyle devam ettiriyoruz. İlk günden itibaren olumlu haber vermek gayretindeyiz. Eğer bu her iki kaymanın olduğu lokasyonun sırtları stabil olsa her gün haber vereceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum her iki sırttaki aktif olan ben buradayım diyen olumsuzluğu göz önünde bulundurmamız.Mangan'daki arama faaliyeti maalesef durdurduk. Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanımız ve Çalışma Bakanımız buraya gelecekler.