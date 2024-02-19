Şükrü Genç CHP'ye rest çekti

Aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP yönetimine 20 Şubat saat 12.00'yi işaret etti. Genç, "Özel'in aramasıyla yaptığımız görüşme sonrası konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık" dedi.

Şükrü Genç CHP'ye rest çekti

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yeniden aday gösterilmemesine tepkili. CHP yönetimine ek süre verdi.

"20 ŞUBAT SAAT 12.00’YE KADAR KONUNUN ÜZERİNDE ÇALIŞMA VE BEKLEME KARARI ALDIK."

3 dönemdir Sarıyer'de görev yapan Genç, partisinin ilgili organlarına 18 Şubat'a kadar süre verdiğini duyurmuştu. Partisine verdiği sürenin dolması üzerine Genç, Sarıyer Belediye Binası önünde basın açıklaması yaptı.

"HİÇ BİR ŞEKİLDE DAYATMAYA GİTMEDİK."

Belediye binası önünde Şükrü Genç'i destekleyenler 'Sarıyer'in Başkanı Şükrü Başkan' diye slogan attı.

"YARIN SAAT 12'YE KADAR SÜRE İSTENMESİNİN TEMEL GEREKÇESİNİ SÖYLEDİM BEN"

Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştüğünü ifade ederek açıklama için 20 Şubat saat 12.00'ye kadar bekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Sarıyer'den bir grup, Genç aday gösterilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmişti.

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# Şükrü Genç # chp
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