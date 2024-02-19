Gazilerden yargıya çağrı: "DEM Parti'yi kapatın"

Vakıf Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Dem Parti önünde yaptıkları eyleme yönelik "biz sadece sarı torba bıraktık niye bu kadar korkuya kapıldılar anlamadım" dedi.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı üyeleri, Dem Parti Genel Merkezi önünde şehitler için eylem yaptı. Dem Parti "halkı kin ve nefrete teşvik etme " suçundan yargıya başvurdu.

"BİZ BUGÜN BURAYA BAŞKAN APONUN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ DİYENLER BİZİ ŞİKÂYET ETTİ DİYE GELDİK."

Türkiye Gaziler Ve Şehitler Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, vakıf üyeleri ile birlikte Ankara Adliyesinde savunma verdi. Savunmanın ardından basın açıklaması yapan Aylar, "kullandığımız her cümlenin arkasındayız" dedi:

- Hiçbir hakaretin ve taşkınlığın yaşanmadan gerçekleştirdiğimiz eylemde evlatlarımızı şehit eden teröristlere “terörist” diyemeyen, binlerce insanımızı öldürmekten sorumlu olan terörist başı, bebek katili öcalanın heykelini dikmek isteyenlere karşı kullandığımız her cümlenin arkasındayız. Biz sadece sarı torba bıraktık neden bu kadar korku ve paniğe kapıldılar anlamadık

Gazi Aylar, "halkı kin ve nefrete teşvik etme " suçu ile karşı karşıya olmalarına tepki gösterdi:

"suçu ve suçluyu övme” anayasal bir suçken, bizim anayasal haklarımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz eylem mi halkı kin ve nefrete teşvik ediyor? sırtımızı ypg ve pkk’ya dayadık diyenler terörist değil de nedir?

"BU PARTİLERİ KAPATIN"

Aylar, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'a seslendi: