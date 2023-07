Eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür anlattı: "Arınç FETÖ'ye karşı mücadeleyi zayıflattı"

Aydınlık Gazetesi'nin, eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile FETÖ araştırmaları ve kitabı üzerine gerçekleştirdiği ve büyük ses getiren söyleşinin üçüncü bölümü yayımlandı.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel sordu, Prof. Dr. Ali Gür yanıtladı... Söyleşinin bu bölümünde FETÖ elebaşı Gülen'in siyasetteki yeri ve hakkındaki raporlar konuşuldu. Gür, bu tür yapılarla mücadelede 'bizden' ayrımının zaaf yarattığına da dikkat çekti.

Söyleşimizde ve kitabınızda FETÖ elebaşının, Necmettin Erbakan’la yaşadığı sorunları özellikle vurguluyorsunuz. Problemin özünde ne vardı?

Fetullah Gülen, Saidi Nursi’nin fikirlerini benimsediğini söylüyor. Siz buna rağmen eserinizde bu bağlantının olmadığını ifade ediyorsunuz. Gülen’in ideolojik-dini bilgi bakımından beslenme kaynağı neydi o zaman?

Bağlantı olmadığından ziyade gerçek ve samimi bir ilişkinin olmadığını ifade ediyorum. Amaçları doğrultusunda Said Nursi ve eserlerini kullandığını savunuyorum. Gülen, başlangıçta kendisini Said-i Nursi’nin takipçisi, yapılanmasını da Nurcular içerisinde bir grup olarak lanse etmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren Nurcuların farklı kollarından biri olan Okuyucu grupta yer alan Gülen, 1970’li yıllardan itibaren kendi yapılanmasını oluşturmaya başlamıştır. Bu dönemde toplumsal meşruiyet ve Nurcu grupların sempatisini kazanmak için Said Nursi’yi ve eserleri Risale-i Nur Külliyatını (RNK) referans göstermiş ve 1990’lı yılların sonuna kadar bunu sürdürmüştür. Gülen, 17 yaşındayken, Mehmet Kırkıncı’nın daveti üzerine Said Nursi’nin talebelerinin Erzurum’a geldiği sırada onlarla tanışmış, Risale-i Nur sohbetlerine gitmeye başlamış ve böylece Gülen’in tartışmalı "Nurculuk” macerası başlamıştır.