Eski Muğla Barosu Başkanı Mustafa İlker Gürkan hayatını kaybetti

68 kuşağının gençlik liderlerinden Eski Muğla Barosu Başkanı Mustafa İlker Gürkan, Bodrum’ da hayata gözlerini yumdu.

Mustafa İlker Gürkan, 1967-68’de Deniz Gezmiş’ in liderliğini yaptığı Devrimci Öğrenci Birliği’nin Genel Sekreteri ve Dev-Genç kurucuları arasındaydı. Deniz Gezmiş ile birlikte “Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşünü” organize eden ve yürüyüşü tamamlayan 3 kişiden biri olan o günleri şu sözlerle anlatmıştı…

"O gün Türkiye’de şöyle bir anlayış vardı. İktidar yanlıları ‘Yollar yürümekle aşınmaz’ diyordu. Biz o yürüyüşle bu anlayışa karşı geldik. On binlerle yürüdük. Sloganımız ‘Bağımsız Türkiye’ydi. Çünkü antiemperyalist olmadan solcu olunmayacağını biliyorduk."

Mustafa İlker Gürkan, Muğla Barosu'nda 3 dönem Baro Başkanlığı yaptı. FETÖ kumpası Ergenekon Davası'nda, avukatların savunma sürelerinin 15 dakikayla sınırlandırılmasına tepki gösterdi. Haktan ve hukuktan ödün vermeyen dik duruşuyla akıllara kazındı.

"Avukatları görevlerini hakkıyla yapmaktan vazgeçiremezsiniz. Dünyada ne bu ceza gibi bir ceza örneği vardır… Ne de cezalardan korkmuş, yılmış savunmadan vazgeçmiş bir savunma makamı…"

Ergenekon Davasında tutuklanan Aydınlık Gazetesi Yazarı Hikmet Çiçek için protesto metni yayınlayan Mustafa İlker Gürkan, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde ABD askerine çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin de avukatlığını üstlenmişti.

Gürkan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Ermeni Soykırımı yalanına karşı Lozan Zaferi’nin ardından Muğla Barosu Başkanı olarak mesaj yayımlamıştı.

"Emperyalizmin ve gerici Ermeni şovenizminin karşısında Ulusumuzun bayrağı oldunuz. Türk Ulusunun tarihsel haklılığı ve tarih bilinci adına Lozan’da kazandığınız büyük başarıyı minnet ve saygıyla selamlıyoruz."

Mustafa İlker Gürkan’ın cenazesi Cumartesi günü saat 12. 45’de Bodrum Adliyesi önünde yapılacak törenin ardından Bitez Camisinde son yolculuğuna uğurlanacak.