Bartın'da işçi servisleri çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bartın'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer, Kurtköy köyü mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Necmi G. idaresindeki 74 M 0203 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden 50 yaşındaki Erol A. yönetimindeki 74 M 0469 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.