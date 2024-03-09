30 şehirde FETÖ'ye Kıskaç-10 operasyonu! 91 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak, 30 ilde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-10 operasyonları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ayrıntılarıyla ilgili açıklama yaptı.

91 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar’da FETÖ'ye yönelik 5 gündür eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Ali Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti: