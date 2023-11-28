Eski Rektör FETÖ'den Hakim Karşısında

Duruşmada konuşan tanıklar ise, Hoşcoşkun’un rektörlük döneminde getirdiği ekibin Ege Üniversitesinde halen görevde olduğuna dikkat çekti.



Ege Üniversitesi’nin eski Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkındaki FETÖ davasının ilk duruşması görüldü.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Hoşcoşkun, FETÖ üyesi olduğu suçlamasını reddetti. FETÖ ile bir bağı bulunmadığını, sohbetlere katılmadığını yalnızca davet edildiği iftar yemeklerine görevi gereği gittiğini anlattı.



Amerika’da Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği yönündeki suçlamaları da kabul etmeyen Hoşcoşkun, polis ifadesinde örgüte dair verdiği isim ve bilgilerin ise doğru olduğunu yineledi. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmayı talep etti.



Eski rektör, Hakimin, “Örgüt içerisinde yer almadıysanız bu isimleri nereden biliyorsunuz?” şeklindeki sorusuna “Kişiler, kendileri cemaat üyesi olduklarını söyledi” yanıtını verdi.



Örgütün Ege Bölge İmamı olarak bilinen Bekir Baz ile 7 kez telefon görüşmesi olduğu sorulan Hoşcoşkun, Baz ile bir iftar yemeğinde denk geldiğini ve orada tanıdığını söyledi. Hesabına EFT giriş çıkışları da sorulan Hoşcoşkun, Şifa Hastanesi’nde ilk organ nakli yaptığına yönelik iddialara, “O zaman örgüt değil cemaatti. Ege Üniversitesi’nin izniyle nakli yaptım” dedi.



Mahkeme, rektörlük döneminde göreve getirdiği kişilerden 39’unun işlem gördüğünü belirtirken, Hoşcoşkun ise sadece bir atama yaptığını söyledi.



Duruşmada tanık ifadeleri de alındı. Tanıklar, Cüneyt Hoşcoşkun’un rektörlük döneminde getirdiği ekibin Ege Üniversitesinde halen görevde olduğuna dikkat çekti. Sanığın o dönemde FETÖ’den aldığı talimatlarla bazı akademisyenler hakkın soruşturma açtığını aktardı.



Mahkeme heyeti, Cüneyt Hoşcoşkun hakkındaki ev hapsi uygulamasının kaldırılmasına ve yurt dışına yasağının devamına karar vererek, davayı 5 Mart’a erteledi. Bir sonraki tanık ifadelerinin alınmasına devam edilecek.



Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, FETÖ soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranırken, 4 Temmuz’da tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yakalanmıştı. Eski rektör hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.