Evlilik Kredisi Vaatlerine Dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uyardı

Evlilik kredisi vaatlerine dikkat! Dolandırıcılar, Aile ve Gençlik Bankası adı altında, "evlilik kredisi" vaadiyle sahte internet sayfaları üzerinden yönlendirme yaparak para topluyor.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Açıklamada, Bakanlığın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışında, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Ayrıca "Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.