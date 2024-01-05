Fatih Altaylı'ya Yurt Dışı Yasağı ve Adli Kontrol Getirildi

Fatih Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma sonrası savcılığa ifade verdi. Altaylı, ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı getirdi.

Fatih Altaylı'ya Yurt Dışı Yasağı ve Adli Kontrol Getirildi
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Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Altaylı, avukatlarıyla Basın Suçları Soruşturma Bürosuna çıktı. Altaylı, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Altaylı, bugün sabah saatlerinde savcılığa gelerek ifade verdi. Altaylı’yla birlikte Prof. Dr. Celal Şengör de destek olmak için savcılığa geldi. Altaylı, çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Altaylı İfadeye Çağrıldı!Fatih Altaylı İfadeye Çağrıldı!Gündem
# fatih altaylı # yurt dışı yasağı
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