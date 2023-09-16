Ayağa kalmak isteyen depremzedelere fatura üzerine fatura yükleniyor. Malatya genelinde hasarlı binaların yıkımına başlandı. Köylerde tarım ve hayvancılık için kullanılan alanlar da yıkıma dahil edildi.

FATURA ÜZERİNE FATURA YÜKLENİYOR



Konteynere giden elektrik panosu ve kablosunu da vatandaşın karşılaması isteniyor. Ayağa kalmak isteyen Malatyalılar dertli. Çünkü bunun maliyeti 2 bin lirayı buluyor. Vatan Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Yusuf Çelik, yaşanan sorunu anlattı.