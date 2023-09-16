Fatura üzerine fatura yükleniyor

Malatya genelinde hasarlı binaların yıkımına başlandı. Köylerde tarım ve hayvancılık için kullanılan alanlar da yıkıma dahil edildi. Vatandaş yetkililerle görüşemezken sırtlarına bir yük daha eklendi. Konteynere giden elektrik panosu ve kablosunu da vatandaşın karşılaması isteniyor.

Fatura üzerine fatura yükleniyor
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Ayağa kalmak isteyen depremzedelere fatura üzerine fatura yükleniyor. Malatya genelinde hasarlı binaların yıkımına başlandı. Köylerde tarım ve hayvancılık için kullanılan alanlar da yıkıma dahil edildi.

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FATURA ÜZERİNE FATURA YÜKLENİYOR


Konteynere giden elektrik panosu ve kablosunu da vatandaşın karşılaması isteniyor. Ayağa kalmak isteyen Malatyalılar dertli. Çünkü bunun maliyeti 2 bin lirayı buluyor. Vatan Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Yusuf Çelik, yaşanan sorunu anlattı.

Fatura üzerine fatura yükleniyor - Resim : 2

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