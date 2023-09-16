Mağdurlar bir an önce evlerini istiyor

Depremin vurduğu illerde yaraların sarılması için başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi herkesi umutlandırdı. Ancak üzerinden 2 ay geçti henüz adım atılmadı.

MAĞDURLAR BİR AN ÖNCE EVLERİNİ İSTİYOR



Hataylı depremzedeler evlere ne zaman başlanacağı ve biteceği konusunda endişeli. On binlerce konut yapılacak. Şimdiden herkes müteahhit aramaya başladı. İskenderun Mimarlar Odası Temsilcisi Mimar Koray Tanin, soru işaretlerinin giderilmesini istedi.



Hatay sokaklarında yıkım devam ederken Vatan Partisi İskenderun ilçe sekreteri Sadık Karakaş, vatandaşın yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi.