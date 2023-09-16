Bursa'da satılık devlet okulu iddialarına Valilik'ten açıklama

Bursa Valiliği, "satılık devlet okulu" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde imar planında lise binası alanı olan, mülkiyeti 4 kişiye ait taşınmaz üzerine maliklerin vekili tarafından yapılan iki adet 24 derslikli lise binasının Milli Eğitim Bakanlığınca 8 yıllığına kiralandığı bildirildi.

Kiralama süresi sonunda bu binaların ve arsalarının Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesiyle ilgili 30 Aralık 2014'te kira protokolü imzalandığı belirtilen açıklamada, inşaatlar tamamlandıktan sonra Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi ve Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim öğretime başlandığı anlatıldı.

"Satılık devlet okulu" iddialarına ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi: