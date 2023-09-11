Fener Rum Patrikhanesi Türkleri soykırımcı olmakla suçladı

Panelde soykırım yalanı savunuldu. İttihat ve Terakki üyeleri ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Süryani, Ermeni ve Rum soykırımı yaptığı ileri sürüldü.

Fener Rum Patrikhanesi’nin Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, soykırım yalanını savundu.



Patrikhane’nin ABD temsilcisi Elphidophoros, Türkleri soykırımcı olmakla suçladı.



Türk vatandaşı da olan Fener Rum Patrikhanesi Amerika başpiskoposu himayesinde 10 Eylül'de gerçekleşen çevrimiçi panelde, İttihat ve Terakki üyeleri ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Süryani, Ermeni ve Rum soykırımı yaptığı ileri sürüldü.



Panelin moderatörü Louis Katsos (LUİS KATSOS), soykırım yalanının fikri önderinin Ziya Gökalp olduğunu iddia etti.



Panelde Hatzidimitriou (HATZİDİMİTRU) adındaki konuşmacı Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı sırasında Pontus katliamı yaptığını ileri sürdü. 9 Eylül 1922’de İzmir’de “İyonya Soykırımı” yapıldığını savundu. Aynı konuşmacı Türkiye'yi soykırım nedeniyle ödüllendirdiğinden Lozan Anlaşmasını da "iğrenç" olarak nitelendirdi.



Etkinlikte Fener Rum Patrikhanesi, Lozan’a aykırı şekilde “ekümenik” olarak tanıtıldı.



Panelde konuşan ABD Başpiskoposu Elphidophoros, “soykırımların” anlatılmaya devam edilmesinin kutsal bir görev olduğunu da söyledi.

Başpiskopos, etkinliği düzenleyen komiteye de “korkusuz dürüstlüğü” sebebiyle teşekkür etti.